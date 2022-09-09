В Херсонской области курс гривны уронили до минимума

В Херсонской области установлен новый единый курс обмена рубля и гривны.

Как сообщили РИА «Новый День» в ВГА региона, согласно распоряжению № 23-р от врио главы администрации Херсонской области Сергея Елисеева, по всему региону устанавливается курс конвертации в размере 1,25 рубля за 1 гривну.

Все кредитные организации, банки на территории Херсона и области обязаны применять этот курс при обмене валют.

«Принятые меры призваны облегчить жизнь в регионе, упростить осуществление финансовых операций и сделать их более комфортными для граждан», – заявляют в ВГА.

Напомним, в Херсоне действует бивалютная зона, и все ценники выставляются как в гривнах, так и в рублях. До сих пор курс составлял 1,5 рубля за 1 гривну.

Херсон, Мирослава Мельник

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