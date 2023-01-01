Новые регионы России полностью перешли с гривны на рубли

С 1 января 2023 года в новых регионах России вышла из обращения украинская гривна. Теперь оплачивать товары и услуги в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях можно только рублями.

Жители новых регионов РФ смогут до 1 апреля обменять украинскую валюту на рубли в филиалах российских банков. При этом продать гривны можно только по установленному банком курсу. Ограничений на объем валюты при обмене установлено не было.

Что касается юридических лиц, то они должны до 20 января сдать акт в банк об остатках, исчисляющихся в гривнах, а к 1 апреля обменять валюту.

Кроме того, центральные банки ДНР и ЛНР будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переименованы.

23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. За вступление в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей. 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания соответствующих договоров в присутствии представителей обеих палат российского парламента и глав регионов. Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими основному закону страны. Госдума единогласно поддержала включение новых регионов в состав России.

Москва, Зоя Осколкова

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