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Пятница, 30 сентября 2022, 16:27 мск

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Договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов подписаны в Кремле

В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожских областей в состав России. На церемонии присутствовали губернаторы российских регионов, депутаты Госдумы и сенаторы.

Документы подписали президент России Владимир Путин, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Перед подписанием Путин обратился к собравшимся с обширной речью.

«Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей», – заявил глава российского государства в начале выступления.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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