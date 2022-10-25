Власти Херсонской области пригрозили депортацией за саботаж рубля

В Херсонской области некоторые предприниматели начали отказываться принимать оплату в рублях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения о том, что на ряде АЗС и в некоторых аптеках требуют рассчитываться только гривнами начали появляться в конце прошлой недели – после того, как власти региона объявили массовую эвакуацию. Сотрудники АЗС и фармточек ссылались на распоряжение начальства. Теперь поступают сообщения и из магазинов: несмотря на то, что ценники указаны в двух валютах, продавцы требуют только гривны и за рубли отпускать товар отказываются.
В некоторых обменниках подняли курс гривны: где-то за нее просят 2 рубля, в некоторых – 6.
Власти Херсонской области пригрозили спекулянтам и тем, кто отказывается работать за рубли, жесткими мерами.
«Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчётах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени, – заявил врио вице-губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, ситуация в Херсоне абсолютно контролируема, а все, кто «сегодня не услышит администрацию Херсонской области», будут выдворены на территорию Украины.
Херсон, Мирослава Мельник
© 2022, РИА «Новый День»
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