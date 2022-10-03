Госдума единогласно поддержала включение в состав России четырех новых регионов

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла сразу в трех чтениях законопроекты, необходимые для вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, где на прошлой неделе завершились референдумы в поддержку такого решения. Госдума также ратифицировала договоры, подписанные главой государства и руководством регионов 30 сентября в Москве.

В принятых документах закреплено, что ДНР и ЛНР сохранят статус республик в составе России с сохранением названия. Херсонская и Запорожская области также сохранят свой статус отдельных субъектов Федерации. Их границы определены в тех пределах, которые зафиксированы на день их образования и принятия в РФ. Рубежи новых субъектов, которые сопряжены с территорией иностранного государства, отныне будут государственной границей РФ.

С 30 сентября жители новых субъектов РФ признаются российскими гражданами. При этом, предусмотрено, что желающие отказаться могут подать заявление в течение месяца.

Сегодня же Госдума планирует принять сразу в трех чтениях пакет законопроектов по регулированию жизнедеятельности новых субъектов РФ. Завтра все документы будут рассмотрены в Совете Федерации. После того, как под документами поставит подпись глава государства, будут внесены изменения в Конституцию РФ, где появятся наименования новых регионов России.

Принятые документы оговаривают, что до 1 января 2026 года будет действовать переходный период, но все социальные и экономические гарантии, система защиты их прав и свобод жителей новых субъектов РФ будут обеспечены. Признаются все ранее выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине документы об образовании, гражданском состоянии, о трудовом стаже, право на пенсию или социальную и медпомощь.

23 – 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. За вступление в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей. 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания соответствующих договоров в присутствии представителей обеих палат российского парламента и глав регионов. Президент России Владимир Путин внес документы на рассмотрение Госдумы 2 октября после того, как Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими основному закону страны.

Москва, Мария Соколова

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