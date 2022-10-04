Совет Федерации внес изменения в Конституцию о ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях в составе России

Совет Федерации принял конституционные законы об образовании в составе России новых регионов – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Сенаторы, ратифицировавшие ранее сегодня соответствующие договоры, проголосовали единогласно.

Как пояснила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, несколько членов Совета Федерации отсутствуют на заседании по уважительным причинам, но все подготовили заявления с просьбой учесть их голоса в поддержку законопроектов о включении новых регионов в состав России.

В документах закреплено, что ДНР и ЛНР сохранят статус республик в составе России с сохранением названия. Херсонская и Запорожская области также сохранят свой статус отдельных субъектов Федерации. Их границы определены в тех пределах, которые зафиксированы на день их образования и принятия в РФ. Рубежи новых субъектов, которые сопряжены с территорией иностранного государства, отныне будут государственной границей РФ.

С 30 сентября жители новых субъектов РФ признаются российскими гражданами. При этом предусмотрено, что желающие отказаться могут подать заявление в течение месяца.

Предполагается, что до 1 января 2026 года будет действовать переходный период, но все социальные и экономические гарантии, система защиты их прав и свобод жителей новых субъектов РФ будут обеспечены. Признаются все ранее выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине документы об образовании, гражданском состоянии, о трудовом стаже, право на пенсию или социальную и медпомощь.

23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. За вступление в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей. 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания соответствующих договоров в присутствии представителей обеих палат российского парламента и глав регионов. Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими основному закону страны. Накануне Госдума единогласно поддержала включение новых регионов в состав России.

Как ожидается, в ближайшее время эти законы поступят на подпись президенту РФ.

Москва, Светлана Антонова

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