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Вторник, 4 октября 2022, 12:19 мск

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Совет Федерации поддержал включение новых регионов в состав России

Сегодня верхняя палата российского парламента ратифицировала договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, где на прошлой неделе завершились референдумы в поддержку такого решения. Сенаторы проголосовали единогласно.

23 – 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. За вступление в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей. 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания соответствующих договоров в присутствии представителей обеих палат российского парламента и глав регионов. Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими основному закону страны. Накануне Госдума единогласно поддержала включение новых регионов в состав России.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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