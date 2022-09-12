«В списке 7 министров»: СМИ публикуют подробности спецоперации по задержанию диверсантов в Крыму

СМИ публикуют подробности спецоперации по задержанию диверсантов, готовивших теракты в Крыму и Херсонской области.

Как уже сообщал «Новый День», сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма, готовившихся Службой безопасности Украины. Диверсионно-террористические акты были пресечены в ходе оперативной игры.

Спецслужбы вышли на диверсанта и спящего агента, а через них – на того, кто руководил завербованными. Далее выяснилось, что подготовкой терактов руководили иностранные спецслужбы.

Исполнителей вербовали из числа маргиналов, националистически настроенной молодежи или просто запугивали кого-либо из жителей, угрожая убить детей или подбросить оружие и «сдать» властям освобожденных территорий.

Тем, кто соглашался, обещали «хорошо заплатить». Например, за то, что один из диверсантов бросил бомбу в кафе в Новой Каховке, ему заплатили 150 долларов. Правда, теракт не удался и исполнителя задержали, но его заказчики об этом не узнали. «И вот уже под чутким контролем российских спецслужб получил заказ на ликвидацию заместителя начальника отдела полиции Новой Каховки Сергея Томки и заместителя главы администрации города Виталия Гура», – пишет ТВЦ. Их смерть инсценировали.

После этого заказчики отправили исполнителей в Крым, поручив подготовить покушения на заместителя главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова, а также крымских министров. По словам исполнителя, в списке было 7 крымских чиновников, убить надо было минимум трех. За каждого из них обещали 300 – 400 тысяч гривен.

Симферополь, Олег Яковенко

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