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Понедельник, 12 сентября 2022, 10:06 мск

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ФСБ заявила о предотвращении терактов против чиновников Крыма и Херсонской области

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма, готовившихся Службой безопасности Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, отмечая, что диверсионно-террористические акты были пресечены в ходе оперативной игры.

Контрразведчики выявили сотрудника СБУ, руководившего «деятельностью завербованных им источников из числа националистов». Кроме того, «были установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники», – отмечается в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий «получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций», а также «изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», – указали в ЦОС.

Другие подробности ФСБ не раскрывает.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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