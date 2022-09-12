ФСБ заявила о предотвращении терактов против чиновников Крыма и Херсонской области

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма, готовившихся Службой безопасности Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, отмечая, что диверсионно-террористические акты были пресечены в ходе оперативной игры.
Контрразведчики выявили сотрудника СБУ, руководившего «деятельностью завербованных им источников из числа националистов». Кроме того, «были установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники», – отмечается в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий «получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций», а также «изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», – указали в ЦОС.
Другие подробности ФСБ не раскрывает.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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