Мэр Харькова признал «тяжёлые последствия» ракетных ударов по энергоструктуре

В Харькове сложилась тяжёлая ситуация после ракетного удара по двум областным ТЭЦ.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Не буду скрывать – последствия ракетных ударов тяжелые. Зарево пожара видит весь город. Но мы – ГСЧС, энергетики и коммунальщики – сделаем все для того, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества и воды харьковчанам», – заверил он.

Между тем, по некоторым сообщениям, Харьковская ТЭЦ получила серьёзные повреждения, которые требуют долгого ремонта и замены оборудования.

Напомним, сегодня Россия впервые нанесла ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Симферополь, Валентин Карамазов

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