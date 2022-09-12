Крымчанину предъявлено обвинение в подготовке убийства министра

Жителю Советского района Крыма предъявлено обвинение в подготовке заказного убийства руководителя одного из министерств республики.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, сотрудники управления по расследованию особо важных дел установили, что крымчанин был завербован и активно использовался представителями спецслужб Украины, планировавшими преступления в отношении высокопоставленных лиц органов власти Республики Крым. В частности, готовилось убийство одного из крымских министров. Житель Советского района с подельниками должен был привести заказ в исполнение согласно ранее разработанному плану. За это ему было обещано денежное вознаграждение.

«Поздним вечером 9 сентября исполнитель был задержан в Феодосии оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю с оружием, из которого планировалось совершить убийство должностного лица, – сообщили в ведомстве. – Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству лица в связи с осуществлением им своей служебной деятельности в составе группы лиц по найму (ч.1 ст. 30, п. «б», «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ). Органами следствия фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ.

В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, допрашиваются свидетели, обладающие информацией о совершенном преступлении, проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты оружие и граната».

Ранее сообщалось, что убить планировалось трех министров.

Симферополь, Олег Яковенко

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