В Симферополе введен режим повышенной готовности

В Симферополе портится погода, введен режим повышенной готовности.

Как уже сообщал «Новый День», на 12 – 13 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер.

«В связи с ухудшением погодных условий в Симферополе введён режим «Повышенной готовности», – сообщили в администрации крымской столицы.

Горожан просят по возможности оставаться дома, а при нахождении на улице избегать высоких деревьев, рекламных конструкций и дорожных знаков

Симферополь, Лиана Макоба

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