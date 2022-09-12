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Понедельник, 12 сентября 2022, 13:24 мск

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В Крыму определили трех новых депутатов Госсовета

В Крыму прошли довыборы депутатов Государственного Совета республики и представительных органов муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», явка на выборах в Госсовет, согласно официальным данным, составила около 40%, на муниципальном уровне – около 25%.

Выборы признаны состоявшимся.

В итоге по избирательному округе №3 (Джанкой и Джанкойский район) мандат депутата Госсовета получил Сергей Ильченко, по округу №5 (Красногвардейский район) – Оксана Сацик, по округу №18 (Раздольненский и Черноморский районы) – Жанна Хуторенко. Все трое являются представителями «Единой России».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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