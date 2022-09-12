Песков ответил на вопрос о переговорах с Зеленским

Никаких предпосылок для переговоров с Киевом в Москве не видят.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая вопросы журналистов.

Он также отреагировал на прежние предложения турецкого лидера об организации встречи с Зеленским в Стамбуле.

«Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров. Соотвественно, предложения Эрдогана по организации встречи Путина и Зеленского также не будут востребованы», – сказал он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с Кремлём.

Между тем, ранее индонезийский посол сказал российским СМИ, что Индонезия готова организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20 в ноябре. «Прекрасный шанс для переговоров», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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