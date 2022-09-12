Харьков снова обесточен после очередных ударов по энергетическим объектам в области

ВС РФ нанесли днём новый удар по энергетике Харьковской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр областного центра Игорь Терехов.

Сейчас в городе отсутствует свет и прекращено водоснабжение. Вновь остановлено метро.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением поледствий», – написал Терехов в соцсети.

Напомним, вчера после 20 часов по московскому времени Вооружённые силы РФ впервые нанесли ракетные удары по крупнейшим ТЭЦ восточной и центральной Украины.

Были выведены из строя Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградская ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугская ТЭЦ в Полтавской области.

Симферополь, Валентин Карамазов

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