«Дайте газу»: вслед за финской «Олкилуото» сломалась шведская АЭС «Ваттенфалль»

В Европе продолжаются проблемы на объектах атомной энергетики. Вслед за вставшими на неопределённое время на ремонт энергоблоками во Франции и Финляндии – шведская Vattenfall заявила сегодня, что отложила перезапуск реактора Ringhals 4 на два месяца до 31 января.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о проблемах на крупнейшей в Швеции АЭС рассказал представитель национального сетевого оператора Svenska Kraftnat.

«Риск отключений электроэнергии на юге Швеции увеличился, а цены могут взлететь», – цитирует чиновника Energy Today.

Сейчас в Швеции срочно ищут возможность дополнительных поставок газа для замены недостающих мощностей в атомной генерации.

Напомним, ранее газета Yle сообщила, что третий реактор финской АЭС Олкилуото не будет запущен до зимы, так как оказался не подлежащим ремонту, по крайней мере, в обозримой перспективе. Когда Финляндия принимала решение о полном отказе от российского газа и электричества, все надежды властей были связаны с его быстрым запуском.

Симферополь, Валентин Карамазов

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