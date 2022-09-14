В Севастополе продлен режим высокого уровня опасности

В Севастополе продлен режим высокого уровня террористической опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», режим был введен в городе 31 июля после взрыва во дворе штаба Черноморского флота и с тех пор несколько раз продлевался. В последний раз – до 13 сентября.

Теперь – «на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению», – принято решение о продлении режима желтого уровня до 28 сентября.

Горожанам и туристам рекомендуют:

не подбирать бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели, так как в них могут быть закамуфлированы взрывные устройства, не пинать на улице предметы, лежащие на земле; при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции;

при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы;

при активизации сил безопасности и правоохранительных органов, не проявлять любопытства, идти в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за правонарушителя;

узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Севастополь, Лиана Макоба

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