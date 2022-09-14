В Раздольненском районе Крыма представили нового главу

Обязанности главы Раздольненского района будет исполнять Денис Олейник. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава муниципалитета написал заявление об увольнении по итогам предварительной инспекции вверенной ему территории накануне выездного заседания Совета министров РК.

Сегодня сотрудникам районной администрации представили нового начальника. Денис Олейник с 2014 года занимал должность начальника отдела ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства и природопользования района.

«Денис Сергеевич проходит процедуру назначения первым заместителем. Фактически будет исполнять обязанности главы в течение трех месяцев», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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