«Обычный обстрел не пойдёт» – на Украине призывают к «гарантированному уничтожению» Крымского моста

Удары по Крымскому мосту ракетами не принесут желаемого результата и сыграют только на пользу «российской пропаганде». Поэтому надо дождаться момента, когда Украина сможет «гарантированно подорвать» и полностью вывести из строя этот стратегический объект.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-депутат Верховной рады, боевик ВСУ Андрей Тетерук.

«Крымский мост в определенном смысле планировался как стратегический объект повышенной важности для Российской Федерации. И охрана его, на мой взгляд, слишком плотная, отвечает уровню безопасности, который сформирован вокруг Москвы как столицы», – рассуждает боевик.

«Безусловно, нам нужно осуществить ожидаемый подрыв этого моста тем способом, который бы обеспечил гарантированное достижение поставленной цели, потому что, если мы будем просто использовать вооружение, которое будет перехвачено или уничтожено во время подлета ракеты или другого измерения, то российская пропаганда просто получит маленький бонус, что они смогли защитить этот объект. Всему свое время, я бы не спешил, потому что есть другие задания, которые нужно делать для достижения нашей победы», – приводит слова Тетерука «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Крымский мост одной из основных целей для удара украинских войск. Об этом он заявил в интервью британской The Guardian.

Симферополь, Валентин Карамазов

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