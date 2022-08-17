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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 20 августа 2022, 11:05 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

На Украине снова грозят уничтожить Крымский мост

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Крымский мост одной из основных целей для удара украинских войск. Об этом он заявил в интервью британской The Guardian.

По его словам, эта транспортная артерия имеет большое значение для снабжения российской армии в Крыму. Он также заявил, что мост был построен «незаконно». «Такие объекты должны быть уничтожены», – сказал Подоляк.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мост, как только будет такая возможность. С аналогичным заявлением также выступил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

В то же время британская разведка предупредила Украину о катастрофических последствиях ударов по Крымскому мосту.

В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для украинских политиков наступит «судный день», если осуществится атака на Крым. «В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день, очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно», – сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны во время поездки в Волгоградскую область в июле (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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