На Украине снова грозят уничтожить Крымский мост

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Крымский мост одной из основных целей для удара украинских войск. Об этом он заявил в интервью британской The Guardian.

По его словам, эта транспортная артерия имеет большое значение для снабжения российской армии в Крыму. Он также заявил, что мост был построен «незаконно». «Такие объекты должны быть уничтожены», – сказал Подоляк.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мост, как только будет такая возможность. С аналогичным заявлением также выступил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

В то же время британская разведка предупредила Украину о катастрофических последствиях ударов по Крымскому мосту.

В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для украинских политиков наступит «судный день», если осуществится атака на Крым. «В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день, очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно», – сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны во время поездки в Волгоградскую область в июле (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

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