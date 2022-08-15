В Киеве рассказали о переговорах с Лондоном об уничтожении Крымского моста

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинская сторона провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», – написал Гончаренко в своем телеграм-канале. К сообщению он прикрепил фотографию с переговоров, на которой запечатлен парламентарий в компании главы минобороны Соединенного Королевства и премьера Бориса Джонсона. Гончаренко при этом упомянул про выступление российского военного эксперта Игоря Коротченко, заявившего, что план нанесения ударов по мосту, по некоторой информации, разрабатывается под руководством министра обороны Великобритании.

Ранее Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мост, как только будет такая возможность. В июле с аналогичным заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. Более того, в Киеве назвали «очень удачной» репетицией ракетной атаки на Крымский мост удары украинских формирований по Антоновскому мосту в Херсоне.

В то же время британская разведка предупредила Украину о катастрофических последствиях ударов по Крымскому мосту.

Киев, Наталья Петрова

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