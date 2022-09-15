Началось судебное разбирательство по делу о хищении феодосийской нефтебазы

В Москве началось судебное разбирательство по делу о хищении акций крупнейшего в Крыму комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал» (МНТ). История разворачивалась в период с 2017 года по февраль 2021 года в Феодосии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мощности феодосийской нефтебазы позволяют переваливать до 12 млн тонн нефти в год и одновременно хранить 250 тыс тонн нефтепродуктов.

В начале 2000-х годов МНТ активно использовали российские и украинские бизнесмены для экспорта нефтепродуктов. Однако его производственные мощности при Украине не обновлялись, поэтому на фоне расширения и модернизации терминалов на юге России интерес к нему резко упал. После вхождения Крыма в состав России база стала частью «Черноморнефтегаза», но использовалась лишь в качестве хранилища топлива для полуострова.

Следствием установлено, что в начале 2017 года некий Андрей Гуськов был привлечен бизнесменом Владимиром Кругловым в качестве консультанта сделки по покупке нефтебазы в Феодосии.

В материалах дела Гуськов фигурирует как неработающий, однако ранее он возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство» (Санкт-Петербург), а в момент ареста в апреле 2021 года был главой совета директоров Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий, отмечает «Коммерсант».

Владимир Круглов, выступающий в роли владельца нефтебазы, считается деловым партнером адвоката Виктора Хмарина, учившегося вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на юрфаке Ленинградского госуниверситета.

Итак, по данным следствия, господин Круглов, желая скрыть факт приобретения актива в Крыму, чтобы не попасть под международные санкции, нанял консультанта, который гарантировал, что сможет обеспечить заказчику приобретение и анонимное управление МНТ.

Провернуть операцию собирались по схеме «матрешки»: создавался закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПИКФ), принадлежащий Круглову, – по словам консультанта, сведения о владельцах и пайщиках подобных фондов не публикуются в общедоступных базах. Фонд приобретал некую компанию, которая, в свою очередь, учреждала еще одну, не имеющую отношения к фонду. И уже учрежденная фирма приобретала МНТ. Руководить базой должны были «надежные управленцы», полностью подконтрольные реальному владельцу.

«Господин Круглов план одобрил, выдав его разработчику на накладные расходы 25 млн рублнй. Тот на эти деньги учредил ЗПИКФ «Долина», управляющую компанию «Меркури Эссет Менеджмент» и приобрел ООО «Торговый дом «Форум». Последний купил 99,7% акций АО «Фирма «Гунас», которое, подав заявку на аукцион по продаже акций нефтебазы, стало 12 декабря 2019 года его победителем, заплатив за 100% акций терминала 651,2 млн рублей», – пишет «Коммерсант».

Напомним, что в конце 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что базой интересуются три крупных инвестора, но назвать их отказался. При этом неоднократно сообщалось о намерении приобрести актив со стороны украинского олигарха Сергея Курченко, которого связывают с еще одним однокурсником президента России Виктором Облачко.

И вот совпадение: АО «Фирма «Гунас», которую Гуськов купил для Круглова, связывали именно с Курченко.

Тогда, в декабре 2019 года, в качестве приобретателя МНТ называли отставного полковника Валентина Дороша, который до этого работал в различных финансовых организациях Курска, и на момент покупки возглавлял МУП «Ритуальные услуги».

Сам Дорош заявлял, что приобрел нефтебазу «на свои и заемные деньги».

Кстати, в сентябре 2020 года жена Дороша внезапно стала первым заместителем главы администрации Феодосии. До этого она работал инструктором в управление протокола в администрации Курчатовского района Курской области. Тогда же поползли слухи, что ее супруг собирается приватизировать феодосийский порт. В октябре 2021 года мэра Феодосии Сергея Бовтуненко отправили в отставку. Светлану Дорош сначала назначили временно исполняющей обязанности главы города, но потом она по-тихому покинула пост первого вице-мэра.

Между тем, в феврале 2021 года консультант Гуськов изготовил, по версии следствия, «заведомо ложный» договор купли-продажи акций МНТ, согласно которому все права собственности на ценные бумаги передавались от АО «Гунас» одноименному ООО, учрежденному некой госпожой Гуськовой – как выяснилось позже, матерью консультанта.

Круглов узнал об этом случайно и обратился в правоохранительные органы.

В апреле 2021 года расследованием занялось главное следственное управление СКР по Москве. Тогда де арестовали и Гуськова. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Гуськов вину не признает.

Сейчас суд допрашивает свидетелей обвинения, в числе которых заявлен и однокурсник президента РФ адвокат Виктор Хмарин.

Москва, Олег Яковенко

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