В Феодосии появился новый первый вице-мэр с причудливым послужным списком

У главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко появился новый первый заместитель – это Светлана Дорош. У нее большой, но весьма причудливый опыт работы вообще и муниципальной в частности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родилась новоявленная первый вице-мэр в Курской области, трудовую деятельность начала мастером производственного обучения в ПТУ, потом некоторое время заведовала парком культуры и отдыха, затем пунктом проката, после чего, даже не имея высшего образования, неожиданно стала налоговым инспектором. И уже в этой роли закончила сначала пединститут (специальность – русский язык и литература), а потом Курский филиал Орловской региональной академии государственной службы.

В 2005 году Дорош переходит в органы муниципального управления – сразу в замы по экономике главы администрации Курчатовского района Курской области.

Через 3 года дорастает до заместителя председателя комитета администрации Курской области по развитию внешних связей, а потом и возглавляет этот комитет. Но после смены губернатора региона ее отправляют инструктором в управление протокола, где она и трудилась до сентября текущего года. И теперь стала вторым лицом в администрации Феодосии.

Самым важным пунктом в биографии Светланы Дорош наблюдатели считают то, что она является супругой Валентина Дороша – директора феодосийской нефтяного терминала, военного пенсионера, купившего нефтебазу в декабре прошлого года за 651 млн рублей «на свои и заемные деньги». По информации инсайдеров, теперь Дорош собирается приватизировать Феодосийский порт.

При этом эксперты сомневаются в самостоятельности военного пенсионера, считая, что за ним стоят российские и украинские олигархи.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 04.09.20

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