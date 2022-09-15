Украинский политолог придумал, как «перечеркнуть все цели СВО»

Успех ВСУ на Харьковском направлении можно назвать «пиар-победой» Зеленского, однако он мало что принёс Украине в военно-стратегическом плане. Есть участки фронта, в случае успешного наступления на которых – можно будет говорить о коренном переломе и даже «перечёркивании всех планов» спецоперации РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, Запорожское и Херсонское направления очень важны, но к быстрому окончанию военного конфликта привёл бы успех именно в Донбассе.

Сначала, по его мнению, следует нанести удары по Лисичанску и городу Кременной в Луганской области, в том числе, с севера, то есть – с территории Харьковской области.

«Это направление очень важное, может быть чувствительным для российских войск – это удары по Лисичанску, Кременной Луганской области, если с юга Харьковской области идти на север Донецкой, а также перерезание возможностей наступления российских войск и корпусов ЛДНР на Славянск и Краматорск. Что может полностью перечеркнуть не только планы по выходу российских войск на так называемые границы ЛДНР, что является на данный момент официальной целью СВО, так называемое освобождение ЛДНР. А с другой стороны – это может дать возможности для прорыва в тыл на Донецк и, таким образом, полностью перечеркнуть все планы российского Генштаба и цели СВО», – приводит слова украинского политолога «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Карасёв подтвердил подготовку Киевом наступления на Крым.

Симферополь, Валентин Карамазов

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