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Пятница, 16 сентября 2022, 13:45 мск

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Глава ЛНР высказался о статусе Республики в составе РФ

Леонид Пасечник, фото: скрин видео ГТРК ЛНР

Для Луганской народной республики самое главное – это быть вместе с Россией, в её составе, а в каком статусе – не имеет значения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Кем мы там будем, это не очень важно», – подчеркнул он и добавил, что представитель Луганска в Москве будет в любом случае.

«Основная задача – победить и стать частью Российской Федерации... А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе», – сказал Пасечник.

Ранее он назвал условия проведения референдума в Республике о присоединении к РФ

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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