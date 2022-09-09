Глава ЛНР назвал условия проведения референдума о присоединении к России

Власти Луганской Народной Республики готовы провести референдум о вхождении в состав России в любой день, как только это станет безопасно для населения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Жители республики ждут референдума о вхождении в состав России уже больше восьми лет и готовы принять в нем участие и 4 ноября – в День народного единства, – и раньше, и позже, и в любую другую дату. Даже 31 декабря мы придем и проголосуем», – сказал он.

При этом Пасечник отметил, что проведение референдума возможно только в максимально безопасных для населения условиях, что на данный момент из-за обстрелов, которые ведут украинские войска, еще невозможно.

«В ряд регионов нашей республики еще прилетают вражеские снаряды, и мы не имеем права подвергать опасности людей», – пояснил он.

Глава республики подчеркнул, что союзные силы, освобождая Донбасс «шаг за шагом приближают дату референдума».

«Искренне верю, что уже в этом году мы вместе с нашими соседями из ДНР придем на избирательные участки и скажем: «Да, Россия!» – подчеркнул Пасечник.

Как сообщал «Новый День», 7 сентября первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что было бы целесообразно провести референдумы на Донбассе и освобожденных территориях в День народного единства – 4 ноября.

Москва, Андрей Дорофеев

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