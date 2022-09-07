Турчак высказался за проведение референдумов в Донбассе и освобожденных территориях 4 ноября

Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины было бы целесообразно провести в День народного единства – 4 ноября. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Референдумы обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», – считает политик.

При этом Турчак обратил внимание, что по результатам соцопросов отмечается высокая степень готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий к участию в референдумах.

«Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы… Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность», – заявил первый вице-спикер Совфеда.

Москва, Андрей Дорофеев

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