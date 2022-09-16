Администрация Зеленского прокомментировала теракт в Генпрокуратуре ЛНР

Гибель главы Генеральной прокуратуры ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко в результате взрыва в здании ведомства – это «разборки местных уголовных ОПГ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким циничным комментарием выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Тем не менее, он употребил термин «ликвидация», который Киев всегда использует в тех случаях, когда не скрывает, что очередное убийство должностного лица на освобождённых территориях – дело рук украинских диверсантов.

«Ликвидацию так называемого генпрокурора ЛНР и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка РФ свидетелей военных преступлений. Следствие покажет», – сказал Подоляк.

Напомним, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЧП квалифицировано как теракт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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