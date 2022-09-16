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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:34 мск

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Взрыв в луганской Генпрокуратуре: погибли глава ведомства и его заместитель

В результате взрыва луганской Генеральной прокуратуре погибли глава надзорного ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Эту информацию подтвердил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, ЧП квалифицировано как теракт.

«Уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления», – отметил Пасечник в своем телеграм-канале.

«Взрыв, произошедший в здании Генеральной Прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что Киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного. Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством – террористом», – подчеркнул глава ЛНР.

В то же время Пасечник заверил, что ситуация в республике находится под контролем.

Судя по видео с места происшествия, повреждения получили помещения на третьем этаже здания. По сведениям источника ТАСС, взрыв прогремел в кабинете генпрокурора Сергея Горенко.

Луганск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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