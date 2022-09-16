Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры в Луганске

В центре Луганска произошелгреме взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram.

«По предварительным данным есть жертвы. На месте работают аварийные и спасательные службы», – написал он.

Судя по видео с места происшествия, повреждения получили помещения на третьем этаже здания. По сведениям источника ТАСС, взрыв прогремел в кабинете генпрокурора Сергея Горенко.

Сотрудники ведомства эвакуированы. На месте работают медики, представители МЧС и МВД, в том числе саперы, сообщает Луганский информационный центр.

Луганск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»