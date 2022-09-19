Имение телеведущего Киселева в Крыму взяли под двойную охрану

Имение телеведущего Дмитрия Киселева в Крыму взяли под двойную охрану – такое решение принято после поджога автомобилей в Коктебеле.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на субботу, 17 сентября, неизвестный проник на территорию виллы Киселева и поджег внедорожник Land Rover Freelander и гольф-кар.

После этого инцидента принято решение прикрепить к вилле сотрудников Росгвардии. Их задача – охранять внутренний периметр. Внешний должны будут охранять сотрудники ППС, пишет telegram-канал «Baza», отмечая, что самого Киселева уже охраняют сотрудники ФСБ.

Коктебель, Олег Яковенко

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