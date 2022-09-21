В Крыму вынесли приговор диверсантам, подорвавшим газопровод возле села Перевальное.

Как уже сообщал «Новый День», поврежденную газовую трубу обнаружили 23 августа прошлого года в Симферопольском районе. В начале сентября по подозрению в подрыве газопровода задержали несколько человек.

В ФСБ заявили: в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне. Исполнителей с начала лета готовили к диверсии и учились подрывному делу в Херсоне, за «работу» им обещали вознаграждение в размере около 2 тысяч долларов.

Асана Ахтемова, Азиза Ахтемова и Наримана Джелялова обвинили в диверсии, направленной на повреждение объекта жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершенное организованной группой и повлекшее причинение значительного ущерба.

По версии ФСБ, все трое действовали по заданию главного управления разведки минобороны Украины: Джелялов был посредником, а Ахтемовы – исполнителями.

После задержания один из них заявил, что согласился участвовать в диверсии из страха за свою семью – ему угрожали расправиться с детьми. Но потом все трое начали отрицать вину.

Верховный суд Крыма признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 222.1 (незаконное приобретение, передача и хранение взрывных устройств, совершенные организованной группой), статьей 226.1 (контрабанда взрывных устройств, совершенное организованной группой), статьей 281 (диверсия, то есть взрыв, совершенный в составе организованной группы)УК России.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Асану Ахтемову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, со штрафом в 500 тысяч рублей;

Азизу Ахтемову – в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, со штрафом в 500 тысяч рублей;

Нариману Джелялову – в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год и 6 месяцев, со штрафом в 700 тысяч рублей.

Кроме того, осужденные должны возместить материальный ущерб, причиненный ГУП РК «Крымгазсети».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»