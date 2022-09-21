В Крыму вынесли приговор диверсантам, подорвавшим газопровод возле села Перевальное.
Как уже сообщал «Новый День», поврежденную газовую трубу обнаружили 23 августа прошлого года в Симферопольском районе. В начале сентября по подозрению в подрыве газопровода задержали несколько человек.
В ФСБ заявили: в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне. Исполнителей с начала лета готовили к диверсии и учились подрывному делу в Херсоне, за «работу» им обещали вознаграждение в размере около 2 тысяч долларов.
Асана Ахтемова, Азиза Ахтемова и Наримана Джелялова обвинили в диверсии, направленной на повреждение объекта жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершенное организованной группой и повлекшее причинение значительного ущерба.
По версии ФСБ, все трое действовали по заданию главного управления разведки минобороны Украины: Джелялов был посредником, а Ахтемовы – исполнителями.
После задержания один из них заявил, что согласился участвовать в диверсии из страха за свою семью – ему угрожали расправиться с детьми. Но потом все трое начали отрицать вину.
Верховный суд Крыма признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 222.1 (незаконное приобретение, передача и хранение взрывных устройств, совершенные организованной группой), статьей 226.1 (контрабанда взрывных устройств, совершенное организованной группой), статьей 281 (диверсия, то есть взрыв, совершенный в составе организованной группы)УК России.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Асану Ахтемову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, со штрафом в 500 тысяч рублей;
Азизу Ахтемову – в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, со штрафом в 500 тысяч рублей;
Нариману Джелялову – в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год и 6 месяцев, со штрафом в 700 тысяч рублей.
Кроме того, осужденные должны возместить материальный ущерб, причиненный ГУП РК «Крымгазсети».
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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