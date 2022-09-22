Украина отдала России Медведчука и еще несколько десятков человек

Москва и Киев провели обмен пленными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обмен произошел минувшей ночью. Россия информацию пока официально не комментирует. По данным украинской стороны, Киев получил 215 человек, среди которых 108 бойцов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), включая 5 командиров. По условиям обмена последние должны будут находиться в Турции до окончания боевых действий.

Сколько человек передано Москве, пока точно неизвестно – по разным данным от 50 до 80 человек. Но среди них точно находится бывший народный депутат и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Напомним, в мае 2021 года Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в госизмене и нарушении правил ведения войны, ему грозило пожизненное заключение.

В мае текущего года Медведчук дал показания на экс-президента Украины Петра Порошенко. В начале июня «первый эпизод» дела Медведчука передали в суд.



Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обмен, заявил, что Медведчук больше не представляет интереса для следствия.

Добавим, что минувшей ночью Россия передала Саудовской Аравии 10 иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине: 5 британцев, 1 марокканца, 1 шведа, 1 хорвата и 2 американцев.

Киев, Платон Ефимчук

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