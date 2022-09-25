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Воскресенье, 25 сентября 2022, 17:49 мск

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Премьер Британии призвала западных лидеров «не слушать угрозы Путина»

Фото: www.gov.uk

Предупреждение главы российского государства о том, что Москва ответит адекватно на ядерный шантаж со стороны британского руководства, следует рассматривать как «надуманную угрозу».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, недавно она сказала, что готова «без колебаний» применить ядерное оружие, если того «потребуют обстоятельства».

Трасс призвала не слушать ответ Путина на её угрозы, а продолжать вводить новые санкции против РФ и поддерживать военными поставками Украину.

«Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину», – сказала британский премьер в интервью телеканалу CNN.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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