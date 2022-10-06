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Четверг, 6 октября 2022, 16:42 мск

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США закупают лекарства для лечения лучевой болезни на 300 млн долларов

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) выделило 290 млн долларов на закупку препарата, который применяется для лечения острой лучевой болезни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках продолжительных и постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиоактивных и ядерных чрезвычайных ситуаций, HHS закупает партию препарата Nplate, который одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь у взрослых и детей», – приводит сообщение РИА «Новости».

Финансирование будет выделено из проекта «Биозащита». Осуществит закупку управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящее в состав подразделения HHS по стратегической готовности и реагированию.

При этом представитель министерства позже уточнил, что закупка препарата «является частью текущей работы по обеспечению готовности и радиологической безопасности».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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