Белый дом категорически запретил Кремлю использовать ядерный щит

Власти США «на очень высоком уровне предупредили» Москву, что последствия применения Россией ядерного оружия «будут иметь катастрофические последствия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, «Вашингтон даст решительный ответ Москве» в случае использования Россией своего ядерного щита. Отметим, что руководство РФ допускает применение ядерного арсенала в качестве ответного удара.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что между США и Россией действует экстренная линия связи, а высокопоставленные представители Москвы и Вашингтона говорили друг с другом неколько раз в последние дни.

Как известно, на днях глава российского государства предупредил британское руководство о том, что Москва ответит адекватно на ядерный шантаж со стороны Лондона.

Симферополь, Валентин Карамазов

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