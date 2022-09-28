«Он не блефует» – Ангела Меркель призвала всех серьёзно отнестись к заявлениям Путина

Российский лидер Владимир Путин не бросает слов на ветер, когда говорит о красных линиях или о готовности применить ядерное оружие в случае стратегической опасности для РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

По её словам, восприятие всерьёз слов Путина – будет не признаком слабости Запада, а проявлением мудрости, которая даст возможность адекватно оценить обстановку и разработать «правильные» ответные шаги.

«Вы должны серьёзно относиться к его словам. Не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним. Это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для манёвра или, что не менее важно, даже разработать новый», – приводит слова экс-канцлера ФРГ немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Симферополь, Валентин Карамазов

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