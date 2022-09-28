В Конгрессе США заявили, что применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать «атаку на всё НАТО»

Сенатор-демократ Линдси Грэм в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США в среду, 28 сентября, заявил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать «атаку на страны-члены НАТО».

Во время своего выступления сенатор Грэм заявил: «Если Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом. Потому что, в случае такого развития событий радиация затронет всю Европу, а не только Украину. Необходимо, что Конгресс и союзники по НАТО донесли до России, что на нее обрушится весь ад, если она решится применить ядерное оружие на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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