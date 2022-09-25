The American Conservative: Зеленский заплатил страшную цену – пришла очередь Европы

Вашингтон обрёк на погибель Украину, а вслед за ней и Европу своим самонадеянным стремлением – поставить Москву на колени, провоцируя и поддерживая масштабный конфликт на границах России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет издание The American Conservative.

По мнению экспертов журнала, США ошибочно принимают готовность Кремля к переговорам за слабость. На самом деле – время играет на Москву, у которой неисчерпаемый запас ресурсов для ведения сколь угодно длительного противостояния.

«В конце 1942 года, когда вермахт не мог больше продвигаться на восток, Гитлер переориентировал немецкие сухопутные войска со стратегии «действий против противника» на стратегию «удержания позиций». Вермахт был обречен на медленное уничтожение в мясорубке. Президент Украины Зеленский (вероятно, по совету своих американских и британских военных советников), принял такую же стратегию удержания позиций на Восточной Украине.

Несмотря на прибавку в 126 гаубиц, 800 000 артиллерийских снарядов и системы залпового огня HIMARS, месяцы ожесточенных сражений пошатнули сухопутную мощь Украины. Но на фоне этой катастрофы Зеленский продолжает отдавать приказы о наступлении для возвращения территорий.

Недавнее украинское наступление на Изюм, связующее звено между Донбассом и Харьковым, казался подарком для Киева. Американские спутники несомненно обеспечили украинцев данными... Но российское командование решило отвести небольшие силы с территории, которая еле-еле составляет 1% бывшей украинской земли, находящейся под контролем России. И цена пропагандистской победы Киева оказалась высока – 5000-10000 украинских военных погибли или получили ранения», – отмечают авторы издания.

«Вашингтон пытается превратить руины украинского государства в открытую незаживающую рану под боком у России. С самого начала проблема такого подхода была в том, что у России всегда были ресурсы, чтобы резко усилить сражения и закончить боевые действия на Украине на очень жестких условиях. И эта эскалация уже идет. Президент Путин объявил частичную мобилизацию в 300 тысяч резервистов.

Вашингтон всегда ошибочно принимал за слабость готовность Путина к переговорам и ограничению размаха и разрушительности украинской кампании, хотя было ясно, что цели Путина были всегда в рамках ликвидации угрозы НАТО России в Восточной Европе.

В то время как в Восточной Европе складываются благоприятные для Москвы условия, а российские позиции в мире усиливаются, Вашингтон оказался перед суровым выбором: заявить об успешном подрыве «российской мощи» на Украине и свернуть свои действия, или же пойти на риск региональной войны с Россией, которая охватит Европу. Для Европы же война Вашингтона с Москвой – более чем болезненная тема. Недовольство растет, и вполне вероятно, что правительства в ФРГ, во Франции и Великобритании последуют примеру коллег в Стокгольме и Риме и проиграют правоцентристским коалициям.

Россия уже контролирует территорию, которая производит 95 % украинского ВВП. И нет необходимости двигаться дальше на запад. Спешить Москве некуда. Украинские силы смертельно истекают кровью от наступления к наступлению. Так зачем спешить? Москва может подождать. Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции бьют по европейским союзникам Америки, а не по России. А приближающаяся зима наверняка изменит европейский политический ландшафт сильнее, чем любые действия Москвы. В Закопане, городе с населением в 27 тысяч человек на самом юге Польши, снег уже выпал», – приводит перевод статьи американского издания телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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