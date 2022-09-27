В Киеве догадались, что Запад бросает Украину один на один с РФ – Bloomberg

Западные союзники Киева не собираются поставлять Украине современные вооружения. Мало того, пока нет никаких признаков того, что активизируется передача уже согласованных устаревших оружейных систем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников в ЕС.

Издание отмечает, что несмотря на обширные военные поставки на Украину с начала полномасштабных боевых действий, её западные союзники уклоняются от передачи ракет большой дальности, самолётов и танков, выпущенных странами НАТО. Между тем, именно эти вооружения сейчас необходимы Киеву для удержания фронта.

«Сейчас в Киеве опасаются, что, несмотря на заверения США и Европы, путинские угрозы эскалации могут привести к тому, что союзники откажутся от поставок оружия, которые, по их мнению, могут привести к прямой конфронтации с Москвой. А с учетом того, что Россия набирает до 300 000 резервистов, нынешнее окно для наступления, быстрого прорыва или даже обороны – может закрыться», – пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, на которого ссылаются авторы публикации, резкое увеличение поставок оружия или снятие каких-то табу в отношении его типов уже маловероятно, поскольку США проявляют осторожность, а собственные запасы основных вооружений в Европе истощаются.

Симферополь, Валентин Карамазов

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