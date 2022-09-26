СБУ возбудила уголовные дела против организаторов референдумов в ЛДНР

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступления «гражданам украины» – организаторам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», их обвиняют в «коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины».

Подозрения предъявлены главе Общественной палаты ДНР Александру Кофману, главе ЦИК ДНР Владимиру Высоцкому, советнику главы ЛНР Марине Филипповой и главе ЦИК ЛНР Елене Кравченко.

«Украинская спецслужба установила, что эти лица играли ключевые роли в организации и проведении фейкового плебисцита на востоке Украины», – утверждаетя в сообщении СБУ.

Напомним, по состоянию на 26 сентября референдумы состоялись во всех четырёх освобождённых территориях, так как явка везде превысила 50%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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