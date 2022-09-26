Передача Украине ЗРК NASAMS оказалась фейком

Украина ещё не получила американские комплексы ПВО NASAMS, а только «согласовала их передачу».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким «уточнением» выступил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

Таким образом, он опроверг ообщения собственного шефа и главы администрации президента о передаче Украине трёх зенитно-ракетных комплексов.

«Зеленский говорил о том, что мы пока получили лишь согласие на передачу NASAMS», – оправдывался Никифоров.

Напомним, накануне Зеленский не только сообщил об уже состоявшейся поставке систем, но и успел пожаловаться в интервью CBS, что их количество совершенно недостаточно.

«Мы получили NASAMS – зенитные ракетные комплексы. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно», – посетовал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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