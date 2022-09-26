российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 сентября 2022, 14:33 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Передача Украине ЗРК NASAMS оказалась фейком

Фото главы ОП Украины Андрея Ермака

Украина ещё не получила американские комплексы ПВО NASAMS, а только «согласовала их передачу».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким «уточнением» выступил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

Таким образом, он опроверг ообщения собственного шефа и главы администрации президента о передаче Украине трёх зенитно-ракетных комплексов.

«Зеленский говорил о том, что мы пока получили лишь согласие на передачу NASAMS», – оправдывался Никифоров.

Напомним, накануне Зеленский не только сообщил об уже состоявшейся поставке систем, но и успел пожаловаться в интервью CBS, что их количество совершенно недостаточно.

«Мы получили NASAMS – зенитные ракетные комплексы. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно», – посетовал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,