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Понедельник, 26 сентября 2022, 16:51 мск

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Бербок: На референдумы сгоняют изрешечённых пулями изнасилованных жителей

Фото: РИА «Новый День»

На освобождённых территориях Украины за вхождение в состав России голосуют либо изнасилованные женщины, либо недобитые из автоматов мужчины, «силой согнанные на участки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в немецком телеэфире заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Их расстреливают, их насилуют, а потом они должны в течении 3 дней крестики ставить, пока рядом с ними стоит солдат с автоматом Калашникова!», – утверждает Бербок, традиционно не приводя никаких доказательств.

Напомним, по состоянию на 26 сентября референдумы состоялись во всех четырёх освобождённых территориях, так как явка везде превысила 50%.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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