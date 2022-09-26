На освобождённых территориях Украины за вхождение в состав России голосуют либо изнасилованные женщины, либо недобитые из автоматов мужчины, «силой согнанные на участки».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в немецком телеэфире заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«Их расстреливают, их насилуют, а потом они должны в течении 3 дней крестики ставить, пока рядом с ними стоит солдат с автоматом Калашникова!», – утверждает Бербок, традиционно не приводя никаких доказательств.
Напомним, по состоянию на 26 сентября референдумы состоялись во всех четырёх освобождённых территориях, так как явка везде превысила 50%.
Симферополь, Валентин Карамазов
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