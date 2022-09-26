Референдум в Херсонской области признан состоявшимся

Избирком Херсонской области признал состоявшимся референдум по вопросу присоединения к Российской Федерации. Голосование продолжается: 543 выездные группы отправились собирать голоса жителей региона.

«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории РФ. Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», – сообщила глава избиркома региона Марина Захарова.

По ее данным, всего за пределами региона проголосовали 25 тыс. жителей области.

Последний день выездного голосования начался в 8 часов утра. 543 выездные группы отправились на маршруты, которые охватывают всю территорию области. «Охватывать мы будем сегодня так же, как и предыдущие дни всю территорию Херсонской области», – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее референдумы признаны состоявшимися в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области. Явка там превысила порог в 50%. В ЛНР проголосовали 76,09% избирателей, в ДНР – 77,12%, в Запорожской области – 51,55%.

На всех территориях жители решают вопрос о том, станет ли регион субъектов Российской Федерации. 27 сентября станет заключительным днем референдума, когда желающие смогут прийти в помещения для голосования. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что поддержит решение донбасских республик и освобожденных территорий Херсонщины и Запорожья, выраженное через референдум.

Херсон, Наталья Рязанова

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