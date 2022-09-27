В России могут создать Крымский федеральный округ

В России могут воссоздать Крымский федеральный округ.

Как уже сообщал «Новый День», Крымский федеральный округ (КФО) был создан в марте 2014 года после вхождения полуострова в состав России и включал Республику Крым и город федерального значения Севастополь. 28 июля 2016 года «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти» КФО был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.

О возможности восстановления КФО на полуострове заговорили еще в апреле, тогда федеральные власти этот вопрос не комментировали. Теперь о такой перспективе пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Совете Федерации и правительстве Крыма.

Предполагается, что в состав округа, помимо полуострова, войдут присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.

В качестве полномочного представителя президента России в новом округе называют бывшего генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина – решение может быть принято в ближайшее время.

Симферополь, Олег Яковенко

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