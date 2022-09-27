В Ялте уничтожили новый газон и цветник на въездной группе

В Ялте лошади уничтожили новый газон и цветы на въездной группе. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», газон и цветник были обустроены за бюджетный счет. Но кто-то из горожан выпустил лошадей на самовыпас, и животные не упустили шанс полакомиться свежей зеленью.
Фото: официальный telegram-канал Янины Павленко
Теперь хозяина ищет полиция – гон должен возместить ущерб за порчу городского имущества.
Отметим, ялтинцы зимой жаловались на лошадей, бродящих табунами по дорогам и нападавших на торговые точки в поисках еды. Как оказалось, проблема до сих пор не решена.
Фото: официальный telegram-канал Янины Павленко
Ялта, Лиана Макоба
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