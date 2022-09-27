Киев отказался считать Германию европейским лидером

Германия не может считаться лидером ЕС, пока не поставит Украине современные тяжёлы танки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкой службе новостей Tagesschau de заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, отказавшегося от передачи танков Киеву.

«Лидерство не означает, что вы делаете то, что вас просят. Лидерство означает принимать правильные решения и быть очень сильным», – оправдывал Шольц своё решение.

В ответ на это Подоляк пристыдил немецкого лидера.

«Вот почему мы говорим нашим партнерам, в частности Германии: если вы хотите взять на себя лидерскую роль, если вы хотите, чтобы у нас было меньше потерь, и если вы хотите, чтобы эта война закончилась быстрее, тогда дайте нам Leopard 2», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»