«Это будет катастрофой» – Шольц объяснил, почему Берлин не поставляет Киеву танки

Поставка Украине современных немецких танков может привести к резкой эскалации конфликта и переходу его на новый уровень, грозящий полномасштабной военной катастрофой в Европе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналистов, почему Германия не отправит Украине танки, о чем настойчиво просит команда Зеленского.
По его словам, нельзя допустить, чтобы НАТО воевало с Россией.
«Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой», – сказал Шольц.
Симферополь, Валентин Карамазов
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