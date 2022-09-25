«Это будет катастрофой» – Шольц объяснил, почему Берлин не поставляет Киеву танки

Поставка Украине современных немецких танков может привести к резкой эскалации конфликта и переходу его на новый уровень, грозящий полномасштабной военной катастрофой в Европе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналистов, почему Германия не отправит Украине танки, о чем настойчиво просит команда Зеленского.

По его словам, нельзя допустить, чтобы НАТО воевало с Россией.

«Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой», – сказал Шольц.

Симферополь, Валентин Карамазов

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