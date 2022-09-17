Зеленский напомнил Германии о нацистском прошлом, требуя от нее танки

Несмотря на отказ Германии поставлять Украине танки, киевское руководство продолжает требовать от Берлина тяжелую военную технику. Президент Владимир Зеленский при этом напомнил Германии о ее нацистском прошлом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Киева отказ Германии поставлять танки Leopard – это «загадка». «Сейчас мы просим танки Leopard или Marder (БМП – прим. ред.), а Германия поставляет бронемашины Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?» – возмутился Кулеба в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вместе с тем, он поблагодарил Берлин за уже поставленные вооружения.

Он потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать передачу танков в ближайшее время. «Решение должно быть принято сейчас», – настаивает Кулеба (цитата по РИА «Новости»).

С требованием к Берлину по танкам также выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он назвал эти поставки «жизненно важными» для страны. При этом Зеленский напомнил Германии о ее нацистском прошлом. По его словам, отказ Берлина поставлять тяжелые вооружения Украине связан с барьером из-за нацистского прошлого.

«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», – сказал украинский президент в интервью агентству Reuters.

Ранее Bloomberg сообщил, что страны Запада неофициально договорились между собой не поставлять Украине танки собственного производства. Агентство отмечало, что Германия не хочет делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в конфликт или быть обвиненной в его эскалации.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»