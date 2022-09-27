Французские следователи будут работать в Изюме, где после отхода российских войск команда Зеленского разворачивает инсценировку с «массовыми убийствами», подобными «резне в Буче».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», полицейских привезла с собой глава МИД Франции Катрин Колонна, которая сегодня находится с визитом в Киеве.

Пока неизвестно, какая роль отводится французским следователям в Изюмском районе, поскольку до сих пор ни один западный профессиональный орган так и не решился предъявить официальные обвинения Москве за инцидент в Буче, где вся картина была основана на фейках.

«Следователи Национальной жандармерии только что прибыли на Украину. Министр иностранных дел Катрин Колонна представила их генеральному прокурору Андрею Костину. Завтра они будут развернуты в Изюмском районе», – говорится в сообщении МИД Франции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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